Мешканці більшої частини тимчасово окуповано території Запорізької області залишилися без світла та води. Про це повідомляється у Telegram мера Енергодару Івана Федорова.

В області вже місяць немає газу.

Сьогодні майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відключили електроенергію. А це значить, що цивільне населення залишилось не тільки без світла, а й без води.

За словами мера, зв‘язок також майже заблоковано та вже місяць немає газу.