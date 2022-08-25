Частина Запорізької області залишилась без води та світла [ Редагувати ]
Мешканці більшої частини тимчасово окуповано території Запорізької області залишилися без світла та води. Про це повідомляється у Telegram мера Енергодару Івана Федорова.
В області вже місяць немає газу.
Сьогодні майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області окупанти відключили електроенергію. А це значить, що цивільне населення залишилось не тільки без світла, а й без води.
За словами мера, зв‘язок також майже заблоковано та вже місяць немає газу.
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