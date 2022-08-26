Німеччина не постачатиме Україні зброю, якою можна обстрілювати територію росії - Шольц [ Редагувати ]
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У Німеччині мають намір дуже виважено підходити до питання постачання Україні сучасного озброєння. Берлін не хоче, щоб війна переросла "у зовсім інший конфлікт".
Про це повідомляє німецький канцлер Олаф Шольц.
Політик зазначив, що метою залишається унеможливлення перемоги путіна у війні, а також збереження суверенітету й територіальної цілісності України.
"Президент США (Джо Байден - ред.) сформулював це досить чітко: він сказав, що не постачатиме зброю, за допомогою якої можна обстріляти територію росії. Я вважаю це принципом, який ми все дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші", - сказав Шольц.
Канцлер наголосив, що Німеччина діятиме так, аби російсько-українська війна не переросла у "зовсім інший конфлікт".
Водночас політик підтвердив, що Берлін продовжуватиме постачати Києву системи важкого озброєння, зокрема гаубиці, РСЗВ і системи ППО IRIS-Т.
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