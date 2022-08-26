Всі енергоблоки Запорізької АЕС залишаються відключеними від енергомережі - Енергоатом [ Редагувати ]
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Станом на 9:00 26 серпня всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі. Власні потреби станції в електроживленні наразі забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.
Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".
"Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі", - йдеться в повідомленні.
За даними "Енергоатому", зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає.
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