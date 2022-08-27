Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
За добу, 26 серпня, ЗСУ ліквідували ще 250 окупантів та знищили п'ять артсистем ворога. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Всього росія втратила від початку повномасштабної війни вже 46 500 своїх військових вбитими.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 46500 (+250) осіб ліквідовано,
- танків - 1939 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 4254 (+3) од,
- артилерійських систем - 1045 (+5) од,
- РСЗВ - 274 (+2) од,
- засоби ППО - 148 (+0) од,
- літаків - 234 (+0) од,
- гелікоптерів - 202 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 836 (+2),
- крилаті ракети - 196 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3165 (+3) од,
- спеціальна техніка - 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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