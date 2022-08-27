Готові себе калічити заради повернення додому: ГУР перехопило розмову окупантів [ Редагувати ]
Окупанти втомилися від війни в Україні і готові себе калічити, щоб повернутися додому. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
У черговій перехопленій розмові окупант розповів своїй дівчині, що вже втомився від війни і хоче повернутися додому. За словами військового рф, він думає над тим, щоб прострілити собі ногу або зламати руку, щоб виїхати на батьківщину.
У мене тут часто такі думки виникають. Типу ну, це звичайно маячня, я такого не зроблю, тому що я себе знаю. Але в голову постійно (лізе - ред.) - ногу собі прострілити.
Також він поскаржився дівчині, що йому "вже все набридло", а він на території України всього лише місяць.
Я сподіваюся скоро закінчиться. Просто вже набридло, дійсно дах рве. Хочеться додому. Неможливо цю ф*гню терпіти, хоча я тут тільки місяць, а пацани вже по 6 місяців", - зазначив окупант, на що йому дівчина відповіла: "ламайте один одному руки і їдьте додому".
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