Окупанти втомилися від війни в Україні і готові себе калічити, щоб повернутися додому. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові окупант розповів своїй дівчині, що вже втомився від війни і хоче повернутися додому. За словами військового рф, він думає над тим, щоб прострілити собі ногу або зламати руку, щоб виїхати на батьківщину.

У мене тут часто такі думки виникають. Типу ну, це звичайно маячня, я такого не зроблю, тому що я себе знаю. Але в голову постійно (лізе - ред.) - ногу собі прострілити.

Також він поскаржився дівчині, що йому "вже все набридло", а він на території України всього лише місяць.