"Наполегливий ідіот": ЗСУ ліквідували прапорщика РФ, який побував у полоні, але повернувся на фронт (відео) [ Редагувати ]
В Україні ліквідували російського прапорщика Олександра Кружалова, який у березні встиг побувати у полоні ЗСУ, повернувся додому внаслідок обміну, і знову повернувся на фронт, де і знайшов свою смерть. Про це повідомив блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе.
Интересный поворот - ликвидирован российский оккупант, который успел побывать в плену, вернулся обратно к своим и задвухсотился "спасая жизни другим".
Про смерть окупанта повідомила його сестра.
Житель Московської області Олександр Кружалов (24.10.1987 р.н.) після початку вторгнення прибув в Україну як фельдшер медичного взводу Таманської дивізії. Після потрапляння в полон був обміняний на українського захисника.
У Росії перевівся у мотострілецькі війська і знову в'їхав на територію України. Додому він повернувся у вигляді "грузу 200".
Нагадаємо, що за півроку війни ЗСУ ліквідували 46 тисяч окупантів.
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