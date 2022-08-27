В Україні ліквідували російського прапорщика Олександра Кружалова, який у березні встиг побувати у полоні ЗСУ, повернувся додому внаслідок обміну, і знову повернувся на фронт, де і знайшов свою смерть. Про це повідомив блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе.

Интересный поворот - ликвидирован российский оккупант, который успел побывать в плену, вернулся обратно к своим и задвухсотился "спасая жизни другим".

Про смерть окупанта повідомила його сестра.

Житель Московської області Олександр Кружалов (24.10.1987 р.н.) після початку вторгнення прибув в Україну як фельдшер медичного взводу Таманської дивізії. Після потрапляння в полон був обміняний на українського захисника.

У Росії перевівся у мотострілецькі війська і знову в'їхав на територію України. Додому він повернувся у вигляді "грузу 200".

Нагадаємо, що за півроку війни ЗСУ ліквідували 46 тисяч окупантів.