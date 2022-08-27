В Україні вже півроку йде війна, від якої страждають як люди, так і економіка. Туристична сфера – одна з тих, яка зазнає найбільших збитків. Але, як зазначають експерти, у другій половині літа на курортах Західної України все ж таки можна спостерігати деяке пожвавлення туристичного потоку. Українці, виснажені фізично та емоційно, поїхали до місця сили – Карпат – щоб набратися енергії для подальшої боротьби з ворогом. Збільшення кількості відпочиваючих було помічено і в найвідомішому прикарпатському курорті – Трускавці. Як завершує літо-2022 бальнеологічна здравниця, розповідають експерти медіа-проекту "Трускавець". Про це повідомляють Подробиці.

Перлина Прикарпаття

Трускавець – невелике місто-курорт, розташоване за 90 км від Львова. Традиційно сюди приїжджали на оздоровлення та відпочинок сотні тисяч людей із усіх регіонів України, а також з-за кордону. Цілющі мінеральні води Трускавця - "Нафтуся", "Марія", "Софія", "Броніслава", "Юзя" - не поступаються якістю всесвітньо відомим Карловим Варам, Віші або Баден Бадену. При цьому вартість оздоровлення тут нижча, ніж у Європі, а якість медичних послуг навіть вища. У місті близько 80 санаторіїв, а 10% від 20-тисячного населення становлять медпрацівники.

Але із початком війни оздоровча сфера відійшла на задній план. Завантаженість санаторіїв навіть у високий сезон не перевищує 40-50%. Найбагатші клієнти – іноземці – обходять Трускавець та інші курорти України. А самі українці зараз заощаджують на всьому, зокрема й на здоров'ї. Однак не все так погано. Туристи у Трускавці та сусідній Східниці є, причому досить багато.

Ціни на відпочинок

За словами переселенки з Дніпра Ангелини, яка разом із родиною перебуває у Трускавці з перших днів війни, влітку ціни на оренду житла на курорті нормалізувалися, чого не скажеш про весну.

"Ми поїхали з Дніпра 24 лютого. Дорогою я намагалася по телефону знайти хоч якийсь варіант житла, але чула одне "Місць немає". Одного разу зі сплячого провінційного містечка Трускавець перетворився на метушливий мурашник. Люди жили всюди – у школах, санаторіях, готелях, приватному секторі. Знаю, що спочатку держава компенсувала власникам готельного бізнесу кошти за проживання переселенців і все було переповнено. У номерах на двох селили по 5-7 осіб, їм доводилось спати на підлозі. Від припаркованих автомобілів на вулицях не можна було пройти. Ціни відлетіли у космос. Квартиру дешевше за 700-1000 грн на добу не знімеш. Хоча до війни такі приміщення дорожчі за 200 грн не коштували.

Ситуація кардинально змінилася десь у середині травня. Держава перестала винаймати житло для евакуйованих. Санаторії та готелі почали виселяти людей. І Трускавець на місяць-півтора став порожнім. А вже із середини липня люди поїхали на відпочинок", - розповіла жінка.

Зараз ціни на відпочинок у Трускавці зрівнялись з довоєнними. Можна орендувати кімнату за 300 грн зі зручностями на поверсі та люкс за 2,5 тис. грн у фешенебельному готелі. Найбільшу популярність користуються номери у приватних садибах із власним санвузлом, кухнею, впорядкованою територією довкола. Ціна на такі варіанти стартує від 500 грн. залежно від розташування.

"Загалом у Трускавці зараз працює більшість кафе, ресторанів, сувенірних кіосків та агентств, які пропонують екскурсії Львівщиною та Карпатами. Відкрито більшість магазинів, усі супермаркети та продовольчі ринки. Міський транспорт ходить за звичним розкладом. Таким чином, у туриста може скластися враження, що курорт війна взагалі не торкнулася", - коментує обстановку військового часу в Трускавці редактор ресурсу Rest.UA Євген Мельник.

У селищі Східниця, яке фактично є передмістям Трускавця та курортом-конкурентом, ситуація практично аналогічна. Але завантаження готелів тут ще нижче, тому, незважаючи на ціни, що декларуються, які приблизно відповідають довоєнним, багато господарів готові йти на зустріч споживачеві і робити суттєві знижки.

На інших бальнеологічних курортах на Львівщині ситуація схожа.

Як живе Трускавець

На перший погляд може здатися, що у Трускавці немає війни, то тут тихо, спокійно та затишно. Сирени звучать, але на них ніхто не звертає особливої ​​уваги. Люди неквапливо ходять зеленим містом, насолоджуються посиденьками в кафе. Інфраструктура працює на повну силу – транспорт, магазини, бювети, масажні кабінети тощо. У центрі майже щодня відбуваються благодійні концерти, де збирають гроші для ЗСУ.

Мер Трускавця Андрій Кульчинський каже, що вже є деякі напрацювання для наступного сезону. По-перше, це традиційне для міста лікування захворювань сечовивідних шляхів та шлунково-кишкового тракту. По-друге – постковідне відновлення. По-третє, реабілітація українських військових. У місцевих санаторіях є всі умови для якнайшвидшого відновлення наших героїв. Ну і, звичайно, відпочиваючі як з України, так і з-за кордону. Коли закінчиться війна.