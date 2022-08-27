МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС - NYT [ Редагувати ]
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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сформувало склад місії, яка, як очікується, наступного тижня відвідає Запорізьку атомну електростанцію.
Про це повідомляє The New York Times.
Повідомляється, що група експертів вже сформована. Список команди, з яким ознайомилася NYT, включає главу МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі та ще 13 експертів з переважно нейтральних країн.
Також наголошується, що ані США, ані Великобританія, ані інші країни, які надають рішучу військову підтримку Україні, не будуть представлені в цій місії.
Навіщо потрібна місія МАГАТЕ
В останні тижні почастішали обстріли території Запорізької АЕС. А днями вперше в історії станція була повністю відключена від енергомережі. Це сталося в результаті перебоїв в роботі лінії електропередач.
Україна побоюється, що в результаті російських обстрілів на ЗАЕС може статися радіаційна аварія. У зв'язку з цим вже розроблено план евакуації з довколишніх районів, а міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що закуплено достатньо препаратів для захисту щитовидної залози.
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