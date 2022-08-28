Сполучені Штати заявили, що росія не хоче визнавати серйозний ризик радіаційного забруднення навколо Запорізької АЕС, додавши, що саме з цієї причини вона заблокувала остаточний проект договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє прес-служба Державного департаменту США.

"Тільки російська федерація вирішила заблокувати прийняття підсумкового документа по завершенні десятої Оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. росія не визнає радіаційні ризики навколо Запорізької АЕС",- йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.