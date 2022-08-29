На Тернопільщині зійшли вагони: ремонт триватиме до вечора (карта об'їзду) [ Редагувати ]
На Тернопільщині зійшли вагони. Відновлення ділянки через сходження вантажного потягу з рейок триватиме щонайменше до вечора. Про це повідомляється у Telegram "Укрзалізниці".
Ситуація наразі наступна. Відновлення ділянки поблизу Тернополя триватиме щонайменше до вечора.
Потяги західного напрямку прямують з пришвидшенням на всіх можливих ділянках, щоб скоротити відставання.
Оновлення по затримках можна подивитись за посиланням.
по темі
Мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію щодо зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги
Комісія Київської міської ради підтримала скасування зупинки транспорту під час повітряної тривоги
Відсьогодні автобуси, тролейбуси та трамваї працюватимуть за новим графіком
У четвер, 18 серпня, у Тернополі та Кропивницькому "замінували" кілька об'єктів
Станом на понеділок, 29 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні та деяких районах області знову зникло світло