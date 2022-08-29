На Тернопільщині зійшли вагони. Відновлення ділянки через сходження вантажного потягу з рейок триватиме щонайменше до вечора. Про це повідомляється у Telegram "Укрзалізниці".

Ситуація наразі наступна. Відновлення ділянки поблизу Тернополя триватиме щонайменше до вечора.

Потяги західного напрямку прямують з пришвидшенням на всіх можливих ділянках, щоб скоротити відставання.

Оновлення по затримках можна подивитись за посиланням.