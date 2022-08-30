Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Василівці [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські військові обстріляли евакуаційну колону автомобілів в "сірій зоні". Людям довелося ховатись під машинами.
Про це повідомляє мер Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
"Вчора був доволі сумний факт, коли рашисти навмисно випустили велику кількість автівок з Василівки і в "сірій зоні" обстріляли колону з нашими цивільними мешканцями на відстані 50-100 метрів. Люди вимушені були вибігати з машин, ховатися під ними", - розповів він.
За даними мера, на щастя постраждалих немає, але рашисти роблять все, щоб люди не хотіли виїздити з окупованої території, щоб "там використовувати їх як заручників".
Федоров додав, що Василівка Запорізької області є наразі "єдиною артерією" через яку люди їдуть на не окуповану територію.
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