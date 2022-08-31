В Криму окупанти заборонили піротехніку й використання дронів [ Редагувати ]
Окупанти заборонили цивільним у тимчасово окупованому Криму застосовувати піротехнічні засоби й безпілотники.
Про це пише в Telegram-канал так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов.
"Прошу кримчан на час проведення "спеціальної військової операції" утриматися від використання піротехніки та безпілотників. До указу "Про загрозу надзвичайній ситуації, що виникла на території Республіки Крим", внесено відповідні зміни", - пише Аксьонов.
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