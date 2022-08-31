У лавах російських військ продовжує зростати кількість випадків дружнього вогню. При цьому все більше окупантів не хочуть воювати.

Про це повідомляє нове перехоплення розмови військового рф, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант в телефонній розмові розповідає, що він знаходиться в Харківській області і у них немає ніякого прикриття, але відступати звідти їм забороняють. При цьому він висловлює невдоволення військовим керівництвом.

"Та при слушній нагоді краще додому звалити, живим повернутися", - каже російський військовий.

Також він додає, що одному з росіян свій же солдат "прострілив печінку", в результаті чого він помер.