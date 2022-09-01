Польща оцінила свої втрати у Другій світовій війні від нападу Німеччини 83 роки тому у 6,2 трильйона злотих ($1,32 трильйона). Про це заявив лідер правлячої партії "Право і справедливість" віце-прем'єр-міністр Ярослав Качинський. Він заявив, що Варшава офіційно вимагатиме репарацій.

Про це повідомяє Reuters.

Правляча партія "Право і справедливість" кілька разів повторювала заклики до компенсації з моменту приходу до влади в 2015 році. Але до цього часу Польща офіційно не вимагала відшкодування.

Президент Анджей Дуда сказав, що війна була "однією з найжахливіших трагедій у нашій історії" під час пам’ятного заходу під Гданськом.

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Найбільший торговельний партнер Польщі та член Європейського Союзу та НАТО Німеччина раніше заявила, що всі фінансові претензії, пов’язані з Другою світовою війною, були давно врегульовані. Берлін стверджує, що компенсація була виплачена країнам Східного блоку в післявоєнні роки та наразі питання закрито.

Уряд Польщі відкидає декларацію 1953 року тодішніх комуністичних лідерів країни під тиском Радянського Союзу, погоджуючись не висувати жодних претензій до Німеччини.

Опозиційний законодавець Гжегож Схетина заявив, що звіт є просто "грою у внутрішню політику" і наполягає, що Польща має будувати добрі відносини з Берліном.

Нагадаємо, що у Другій світовій війні (1939 – 1945 роки) у результаті агресії Німеччини були вбиті близько шести мільйонів громадян Польщі, включаючи три мільйони євреїв. Також величезних втрат зазнала промисловість, інфраструктура та культура країни.

Нагадаємо, як раніше у Німеччині судили 101-річного охоронця концтабору.