ЗСУ збили російський безпілотник з 12 камерами [ Редагувати ]
У п'ятницю, 2 вересня, ЗСУ збили російський розвідувальний безпілотник "Картограф" з 12 камерами. Про це повідомляється у Telegram Повітряних сил ЗСУ.
У небі Миколаївської області зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ліквідований російський безпілотник "Картограф", що входить в сімейство багатоцільових безпілотних комплексів"Птеро".
БПЛА даного сімейства призначені для створення планів місцевості. Майже щодня окупанти намагаються проводити повітряну розвідку півдня країни, активно залучаючи БПЛА оперативно-тактичного рівня різних модифікацій.
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