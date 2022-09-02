Дорослі і молоді, хтось працює сам, хтось - у команді.

Промислова зона як арт-простір для вуличних художників. В Одесі територію заводу з переробки вторинної сировини на день віддали під Дитячий Графіті-фест. Великі площі, порожні стіни, багато безкоштовної фарби і атмосфера творчої тусівки. Все, що потрібно для творчості. Моя колега Марія Тарасова теж взяла до рук пензля. Її матеріал далі.

Маруся малює своє перше графіті на стіні заводу.

Маруся Бризгалова, художниця:

Уличное я в первый раз рисую. Ощущение? Мне нравится.

Тренувальною базою перед дитячим стріт-арт фестивалем для дівчини стала її власна кімната.

Маруся Бризгалова, художниця:

Стены именно, я люблю стены рисовать. У меня вся комната - станы разрисованы. - Родители не возражают? - Я первую картину нарисовала - мама меня наругала. Но потом – разрешила.

Мама і привела Марусю на фестиваль вуличного мистецтва.

Катерина, мати юної художниці:

Мы лучше будем приходить на такие фестивали, правда? И рисовать здесь, и радовать вас, ем дома.

Графіті-фест для дітей та підлітків організували у промисловій зоні на території заводу з переробки вторинної сировини. З екскурсії підприємством і почали фестиваль. Адже, як кажуть організатори: війна - не привід забути про формування в молоді відповідального ставлення до екології. Розповідали про необхідність роздільного збору сміття і його переробку. Діти слухали і були вражені велетенськими розмірами будівлі. Але всі рвалися на вулицю, де чекали стіни заводського паркану, який віддали під творчість. Якась година - і художники зайняли весь периметр.

Артем Сорокин, керівник проектів благодійного фонду "Прозорі":

Ми під час анонсу, мабуть, дуже сильно помилилися. Тому що ми сказали, що будуть розмальовувати тільки 5 стін. Але процес пішов настільки впевнено, шо задіяні майже всі стіни заводу.

Дорослі і молоді, хтось працює сам, хтось - у команді. Обмежень - жодних.

Марія Тарасова, кореспондентка:

Звісно, тут є роботи, переважно дорослих художників, присвячені екологічній тематиці фестивалю. Але більшість малює свої нік-нейми. Так би мовити, знайомить світ зі своїм Я.

Свій нік-нейм виводить і дванадцятирічний Тимофій. Поки його складно розібрати, але це - тільки початок.

Тимофій, юний художник:

Это еще контур просто. Блазз или Бласс. По-разному. Придумал.

На рік старший тезка малює свій нік на сусідній стіні. Хлопець звик працювати в команді з друзями, але більшість з них через війну роз'їхалася по інших країнах. Тож, на фестивалі малює сам. Такого великого, а головне законного, полотна вуличний художник у своєму житті ще не мав.

Тимофій, художник:

Начал где-то год назад, интересно: обстановка, с друзьями так рисовали на бойлерках, на заброшках, на заборах разных.

Спарк - ідейний лідер одеських вуличних художників, упевнений: стріт-арт - це справжнє мистецтво. Ще й мистецтво, що приваблює молодь. Тому потрібні умови для його розвитку. Можна, наприклад, дозволити вуличним художникам розмальовувати стіни новобудов.

Євген "СПАРК", співорганізатор фестивалю:

Если бы нам просто выделили достаточно мест для рисования, проблема с разрисованным городом быстро бы была решена.

Анастасія, художниця:

І показувати молоді, що не тільки можна десь ховатись, робити на вулиці, щоб ніхто не побачив. А це - прям культура, мистецтво, варто уваги. Що це і законно, і похвально це робити. Тому що йдеш вулицею, бачиш і гарно.

Спарк почав малювати в 12 років. І хоча не має художньої освіти, нині його вважають одним з найкращих каліграфістів Одеси. Працює над великими комерційними проектами, робить татуювання. Але справжня творчість, каже митець, починається на вулиці і бажано - вночі. Адже, ніч, каже Спарк - то майстерня, а день - галерея.

Євген "СПАРК", співорганізатор фестивалю:

Графити - это как для отдушины. Ты рисуешь себе тихо, адреналин. Мы просто ночью выходим, а утром - сфотографировать , посмотреть. И тебя видит весь город. Главное место классное выбрать.

Проте війна вплинула і на стріт-арт. У комендантську годину на вулиці не помалюєш. Тож, організатори спробували хоча б на один день створити вільний творчий простір.