Іноземні волонтери організували понад 200 благодійних пікніків: пригощали італійською піцою [ Редагувати ]
Гостинці від іноземців. Волонтери організували понад 200 благодійних пікніків в різних містах і селах. Пригощали наших людей італійською піцою. Мобільну кухню у Луцьку - відвідали й мої колеги.
"Піца-мобіль" - так іноземні волонтери називають свою машину. Нею громадяни Грузії, Шотландії та Франції подорожують Україною, щоб пригостити переселенців італійською національною стравою.
Сосо Качиурі - кухар із Грузії. Разом з іншими волонтерами він від початку повномасштабного російського вторгнення почав допомагати українським біженцям у Польщі. А з квітня - іноземці їздять регіонами України, готуючи піцу просто неба.
Сосо Качиурі, волонтер (Грузія):
Каждый день успеваем 4-5 точек, 1500-2000 людей обслуживаем каждый день. Просто помогаем. Помагаем украинскому народу, чем можем. У россиян нет ни малейшего шанса побеждать, потому что мы сильные. Это же не только украинская война, это же наша грузинская война тоже.
У шотландському кілті та українській вишиванці готує піцу Гаррі Скрімджер із Велокої Британії.
Він уже пів року як їздить вантажівкою, що залишилась у спадок від батьків, та годує переселенців. Заготовки піци ручної роботи доправляють із Італії. Волонтери - печуть їх у вуличних печах.
Гаррі Скрімджер, волонтер (Шотландія):
Ви не одні. Ми - величезна міжнародна спільнота, яка підтримує всіх в Україні. У нас є волонтери з Австралії, США, Канади, і їхні громади також спонсорують і допомагають їм. Це прекрасно. І це не лише війна для України, а й для всього світу, на який вона має вплив. Ми хочемо це зупинити, прагнемо миру і з цією надією робимо тут піцу.
Вуличну кухню розташували на території однієї з луцьких протестантських церков.
Назарій Грициєнко, співорганізатор заходу:
І ми скористалися, звісно, такою нагодою, щоб допомогти людям провести з ними час, підбадьорити, зміцнити їх.
Свіжоспечену піцу роздають усім охочим.
Мирослава, переселенка з Бахмута:
Дуже смачна, я дуже люблю гриби і тут їх багато. А ще тут сир дуже тягнеться, дуже смачно.
Катерина Нестеренко, переселенка з Бахмута:
Це необхідно для людей, які втратили все, така підтримка - вона дуже важлива.
На пікнік іноземці запрошували усіх охочих. Посмакувати волонтерською піцою прийшло близько сотні вимушених переселенців.
Вікторія Саннікова, переселенка з Черкаської області:
Поражена тим, що ці люди роблять - це слава Богу за них. Я здивована тією щедрістю, добротою, любов'ю.
Владислава Омельченко, переселенка з Кривого Рогу:
Різні люди нам допомагають - нам це дуже потрібно. І ця ідея, ця акція - дуже класна.
Лише під час цього пікніка іноземні кухарі спекли шість сотень піц. Далі планують побувати на Рівненщині, потім в Ірпені та Бучі. Одночасно з піцамобілем Гаррі Україною їздять ще три таких волонтерських групи.
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