Десантники знищили два російських танки та живу силу противника (відео) [ Редагувати ]
Українським військовим вдалося знищити два російських танки та живу силу окупантів.
Про це повідомляє Десантно-штурмові війська Збройних сил України.
Військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ та підрозділ артилеристів завдали окупантам втрат у техніці.
"Також під час вогневого контакту, було знищено декілька російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
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