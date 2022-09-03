"Винні обов'язково понесуть покарання": Тимошенко про вибух під час виставки боєприпасів у Чернігові [ Редагувати ]
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко після розмови з головою Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом повідомив, що винних у детонації РПГ на виставці у Чернігові буде знайдено та покарано.
"Триває перевірка. Залучено найкращих фахівців. ДБР вже приєдналося до розслідування. Винні обов'язково будуть встановлені і понесуть покарання згідно з чинним законодавством", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.
Як повідомлялося, у суботу через детонацію боєприпасу у Чернігові на виставці зброї постраждали четверо дітей та один дорослий.
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