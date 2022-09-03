Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко після розмови з головою Чернігівської ОВА В'ячеславом Чаусом повідомив, що винних у детонації РПГ на виставці у Чернігові буде знайдено та покарано.

"Триває перевірка. Залучено найкращих фахівців. ДБР вже приєдналося до розслідування. Винні обов'язково будуть встановлені і понесуть покарання згідно з чинним законодавством", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у суботу через детонацію боєприпасу у Чернігові на виставці зброї постраждали четверо дітей та один дорослий.