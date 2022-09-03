Зеленський про вибух у Чернігові: всіх винних притягнуть до відповідальності [ Редагувати ]
Українські правоохоронці мають з'ясувати, хто розмістив на виставці боєприпасів у Чернігові бойову зброю. Винних притягнуть до відповідальності.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
Він нагадав, що в результаті вибуху на виставці зброї постраждали діти. Зокрема, один хлопчик перебуває у важкому стані в реанімації.
"Правоохоронці повинні якомога швидше з'ясувати, чому це сталося, хто приніс бойову зброю на цей міський захід. Всі винні повинні бути притягнуті до відповідальності і будуть. Я закликаю представників міської влади по всій країні, всіх наших правоохоронців дуже уважно стежити, щоб це більше ніде ніколи не повторювалося", - підкреслив Зеленський.
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