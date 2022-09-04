Під Києвом трапився вибух у житловому будинку: серед постраждалих - немовля [ Редагувати ]
У суботу, 3 вересня, в домі у с. Іванівка Білоцерківського району стався вибух через який зруйнувалися дві стіни помешкання. Травми отримали троє людей, у тому числі 7-місячна дитина.
"О 23:07 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення, що в приватному житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші у с. Іванівка на вул. Петрівських Ставищенської територіальної громади", - йдеться в повідомленні.
За даними рятувальників, вибух зруйнував дві стіни будинку. Травми отримали дві жінки - 49-ти та 28-ми років та 7-місячна дитина.
"Маму та доньку доправлено до опікового центру Київської клінічної лікарні №2 з опіками обличчя І-ІІ ступеня", - додали в ДСНС.
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