Окупанти обстріляли Сумську область: пошкоджені будинки та школа [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Російські військові вночі та вранці 4 вересня кілька разів обстріляли Сумську область. Удари наносилися по Сумському та Шосткинському районах.
Про це повідомляється в Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
За ніч по території області було випущено близько 100 снарядів з РСЗВ, САУ і мінометів. Під ворожим вогнем опинилися громади Шосткинського району: Шалигінська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, а також Миколаївська та Краснопільська громади Сумського району.
Повідомляється, що в селі Нововасилівка Зноб-Новгородської громади осколки пошкодили стіни будинків, приміщення школи та сільраду. У Дружбинській громаді також пошкоджені приватні будинки: вибиті вікна, зруйновані паркани. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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