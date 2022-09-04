Вибух боєприпасів у Чернігові: кількість постраждалих стрімко зросла [ Редагувати ]
Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього вибуху на виставці у Чернігові зросла до 13 людей.
Про це пише Суспільне.
За словами радника голови ОВА Андрія Подорвана, до лікарні звернулися ще кілька чернігівців, які були поряд із демонстраційним стендом під час вибуху.
Наразі відомо, що серед постраждалих шестеро дітей віком від 2 до 12 років, двоє з яких перебувають у лікарні. Також поранення отримали шестеро цивільних й військовий.
До травматологічного відділення міської лікарні №2 потрапила мама дворічного хлопчика. Наразі її стан задовільний. Її ж син й надалі перебуває у реанімації.
по темі
У суботу, 3 вересня, голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус зробив заяву
Українські правоохоронці мають з'ясувати, хто розмістив на виставці боєприпасів у Чернігові бойову зброю
Знімальна група одного з телеканалів зафіксувала момент вибуху на ярмарку в центрі Чернігова. Журналісти саме записували інтерв'ю зі співорганізаторкою благодійного ярмарку "Північний шарварок", коли стався постріл з гранатомета. На відео - те, що відбувалося в перші секунди після вибухів
У суботу, 3 вересня, у Чернігові, на Валу, під час виставки боєприпасів пролунав вибух