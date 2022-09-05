В Енергоатомі відреагували на численні повідомлення в деяких Telegram-каналах стосовно втрати контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС та заявили, що це фейк.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Дані вимірювань радіаційного фону, ймовірно, не надходили до Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій Укргідрометцентру лише певний час зранку", - йдеться у повідомленні.

Причиною цього називають нетривалий збій інтернет-зв‘язку. Таким чином, в Енергоатомі підтвердили, що інформація про втрату контролю над рівнем радіації на ЗАЕС не відповідає дійсності.