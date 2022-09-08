За минулу добу, 8 вересня, ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційних удари по об’єктах на території України. Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи, Слов’янськ, Сіверськ, Краматорськ, Івано-Дар’ївка, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Богоявленка, Костянтинівка, Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Дорожнянка, Трудове, Червоне, Високопілля, Тернові Поди, Лозове, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Червоний Яр, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця.

Також зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з повітряного простору та території Білорусі.

Тим часом на низці напрямків російські окупанти продовжували обстрілювати військові та цивільні об’єкти.​