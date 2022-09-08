Норвегія оголосила про передачу Україні 160 ракет Hellfire [ Редагувати ]
Норвегія передасть Україні 160 протитанкових ракет Hellfire, а також пускові установки та блоки наведення для них. Разом з тим наша країна також отримає і прилади нічного бачення.
Про це повідомляє сайт Міноборони Норвегії.
З такою заявою виступив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час сьогоднішньої зустрічі на авіабазі Рамштайн.
"Це зброя, про яку просила Україна, і вона стане у пригоді у боротьбі з російськими військами, що вторглися. Ракета проста в експлуатації, її можна використовувати як по наземних, так і по морських цілях", - сказав він.
На сайті іноземного відомства зазначено, що Збройні сили Норвегії перевірили стан ракет перед їх відправкою, а інструктори вже провели навчання з використання Hellfire для українських військових.
При цьому вказано, що термін експлуатації системи Hellfire наближається до кінця, їх планували поетапно зняти з озброєння.
Також стало відомо і про передачею Норвегією обладнання, що включає окуляри нічного бачення і біноклі.
Що відомо про Hellfire
AGM-114 Hellfire - це американська керована протитанкова ракета класу "повітря-земля", що запускається із закритої позиції без прямого візуального контакту з ціллю. Скеровується на ціль променем лазера або іншими системами.
Застосовується ракета проти об'єктів з сильним панцирним захистом, а саме гелікоптерів, літаків, безпілотних апаратів (Northrop Grumman MQ-8), наземних транспортних засобів (HMMWV).
Дальність AGM-114 Hellfire є найбільшою серед аналогічної зброї США.
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