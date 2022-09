В Україні військовим російської армії порадили вивчити слово "евакуація", а також повторити правила безпечної здачі у полон.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"А також час згадати, як нахабно поводилася рф, коли ми наполягали на евакуації наших громадян зі східних міст, які свідомо знищувалися авіацією та важкою артилерією", - заявив Подоляк.

Такі заяви радника голови Офісу президента лунають на фоні поповнення обмінного фонду на півдні. Там воно триває інтенсивніше в порівнянні з попередніми днями.

Також успішні контрнаступальні дії українських військових відбуваються у Харківській області, де багато росіян потрапили у полон.

Time for Russian military to learn the word "evacuation" and repeat the safe surrender rules. Also, to remember how brazenly RF behaved when we insisted on the evacuation of our citizens from the eastern cities, which were deliberately destroyed by aviation and heavy artillery.