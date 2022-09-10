У Покровську пролунали вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Слово і Діло
Джерело: Слово і Діло
В суботу, 10 вересня, ввечері в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи.
Про це повідомляє мер Покровська Руслан Требушкін в Telegram.
"Увага! У Покровську чутні вибухи! Зберігаємо спокій і не публікуємо ніяку інформацію в соцмережах", - написав Требушкін.
Він закликав місцевих жителів чекати інформації про подію від офіційних джерел.
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