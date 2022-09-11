Шнуров заспівав про "сгоревшую Москву" на святкуванні дня міста (відео) [ Редагувати ]
На святкуванні 875-річчя Москви гурт "Ленинград" виступив на стадіоні "Лужники" з піснею "Москва, по ком звонят твои колокола?"
У ній Сергій Шнуров співає про свій сон, у якому "Москва сгорела целиком" разом з избиркомом (у Росії пройшли муніципальні вибори - ред.), "Путиным и Собчак".
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так
Вибір пісні для святкового концерту дивує своїм провокаційним характером, особливо на тлі поразок російської армії в Україні. Багато хто в Росії сприйняв її як політичний демарш Шнурова.
Нагадаємо, що раніше "Ленинград" випустив кліп на пісню "Нет **йне!".
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