На святкуванні 875-річчя Москви гурт "Ленинград" виступив на стадіоні "Лужники" з піснею "Москва, по ком звонят твои колокола?"

У ній Сергій Шнуров співає про свій сон, у якому "Москва сгорела целиком" разом з избиркомом (у Росії пройшли муніципальні вибори - ред.), "Путиным и Собчак".

Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком. Никто не выжил - все сгорели,

Все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели

Горели ох*енно так

Вибір пісні для святкового концерту дивує своїм провокаційним характером, особливо на тлі поразок російської армії в Україні. Багато хто в Росії сприйняв її як політичний демарш Шнурова.

Нагадаємо, що раніше "Ленинград" випустив кліп на пісню "Нет **йне!".