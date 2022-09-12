Бійці Збройних сил України зайшли в Святогірськ Донецької області. У місті та навколо нього триває зачистка від окупантів.

Про це повідомляють "Новини Донбасу".

Видання зазначає, що інформацію про входження ЗСУ до Святогірська йому підтвердили джерела серед українських військових.

При цьому в соцмережах вже оприлюднили фото, на якому український прапор встановили на будівлі міськради Святогірська.

За даними Управління стратегічних комунікацій, українські прикордонники разом з підрозділом ЗСУ зачистили позиції росіян біля Святогірська.