Українські військові зайшли до Святогірська (фото) [ Редагувати ]
Бійці Збройних сил України зайшли в Святогірськ Донецької області. У місті та навколо нього триває зачистка від окупантів.
Про це повідомляють "Новини Донбасу".
Видання зазначає, що інформацію про входження ЗСУ до Святогірська йому підтвердили джерела серед українських військових.
При цьому в соцмережах вже оприлюднили фото, на якому український прапор встановили на будівлі міськради Святогірська.
За даними Управління стратегічних комунікацій, українські прикордонники разом з підрозділом ЗСУ зачистили позиції росіян біля Святогірська.
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