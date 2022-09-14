Китай вивів на орбіту супутник зв'язку [ Редагувати ]
Китай здійснив успішний запуск супутника Чжунсін-1Е в космос із космодрому Веньчан, який розташований на півдні країни. Про це повідомляє "Сіньхуа".
Супутник Чжунсін-1Е було запущено у вівторок о 16:18 за київським часом.
Для запуску Китай застосував модифіковану версію ракети-носія Чанчжен-7, яка й допомогла вивести апарат на орбіту.
Зазначається, що супутник надаватимевисокоякісні послуги з передачі голосових повідомлень, даних, радіо- та телевізійних сигналів.
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