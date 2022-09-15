Ситуація в Луганській області: в ОВА розкрили деталі [ Редагувати ]
ЗСУ знищили ворожий десант на Бахмутському напрямку. У Луганську примусово мобілізовані влаштували бунт. Про це повідомляється у Facebook Луганської ОВА.
Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Луганської області почала поширювати пропагандистські сюжети на тлі успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області. Стверджує, що нібито "ситуація під контролем".
Водночас у Луганську родини мобілізованих влаштували мітинг під стінами військової частини через те, що тих, хто днями ледве живим втік з-під Балаклії, хотіли одразу відправити на інші позиції в так званій "ДНР". Протестувальників підтримали родичі, які приїхали під стіни будівлі.
Також протягом минулої доби українська авіація завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Було підтверджено ураження зосередження ворога в шести районах, двох взводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів.
На Бахмутському напрямку знищено значну кількість військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії Збройних сил росії.
Тим часом наші воїни продовжують успішно відбивати атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.
Також військові підрозділи ворога жаліються, що через порушення логістичного забезпечення мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії.
Однак, проблеми з логістикою не заважають окупантам продовжувати обстріли інфраструктури міст із танків, мінометів та артилерії, зокрема:
- на Краматорському напрямку в районах населених пунктів Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Дронівка, Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Спірне та Білогорівка;
- на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Миколаївка Друга, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр’ївка, Веселе, Зайцеве і Суха Балка.
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