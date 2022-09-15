На Бєлгородщині згорів митний термінал [ Редагувати ]
У прикордонному селі Нехотіївка Бєлгородської області РФ через обстріли згорів митний термінал біля КПП. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
В результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар. Территория АЗС не пострадала.
15 вересня влада Бєлгородщини повідомила про обстріл ЗСУ села Червоний Хутір. 14 будинків отримали ушкодження.
У Нехотіївці запроваджено режим надзвичайної ситуації, місцевих мешканців закликають евакуюватися.
Нагадаємо, що з території Бєлгородської області ворог постійно б’є з артилерії та ракетамиС-300 по Харкову та області.
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