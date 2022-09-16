Папа Римський Франциск, який нещодавно визнав росію агресором, вважає, що країни Заходу мають моральне право постачати озброєння на потреби Збройних Сил України, аби ті могли захиститися від російського вторгнення.

Про це він заявив журналістам під час пресконференції після триденної поїздки до Казахстану, де Папа Римський брав участь у конгресі релігійних лідерів з усього світу для Reuters.

Папа Франциск пояснив принципи Римо-Католицької Церкви "Справедливої війни", які дозволяють пропорційне використання смертоносної зброї для самозахисту від держави-агресора. У повномасштабній російсько-українській війні - від рф.

"Самооборона - це не тільки закон, але й вияв любові до Батьківщини. Хто не захищає себе, хто щось не захищає, той її не любить. Той, хто (щось) захищає, той любить її. Це (постачання озброєння, - ред.) може бути аморальним, якщо наміром є спровокувати нову війну або продати або скинути зброю, яка країні більше не потрібна. Мотивація — це те, що значною мірою визначає моральність цієї дії", - додав він.

Також журналісти запитали в Папи Римського, чи мусить Україна вести переговори з країною-агресором Росією і чи існує "червона лінія", яку б могла провести Україна залежно від дій росії, після якої вона б повністю відмовилася від переговорів.

"Завжди важко зрозуміти діалог з країнами, які почали війну... це важко, але від цього не варто відкидати. Я б не виключав діалогу з будь-якою силою, яка воює, навіть якщо це з агресором... Інколи доводиться вести такий діалог. Це "пахне", але це потрібно робити", - відповів Папа Франциск.

Варто зауважити, що Папа використав італійське слово "puzza" (запах або сморід), що в розмовній мові описує те, чого людина хотіла б не робити.

"Діалог - це завжди крок вперед, з простягнутою рукою, завжди. Бо інакше ми закриваємо єдині розумні двері до миру. Іноді вони (агресор) не сприймають діалог. Як шкода. Але діалог завжди потрібно вести або принаймні пропонувати. І це йде на користь тим, хто його пропонує", - резюмував Франциск.