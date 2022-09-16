"Зробили те, що вважали неможливим": Зеленський про звільнення Харківської області [ Редагувати ]
Звільнення майже всіх районів Харківської області, які понад п'ять місяців перебували під окупацією, є безпрецедентним рухом українських воїнів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі.
На сьогоднішній день майже вся Харківська область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав за неможливе.
Він зазначив, що російська армія перебувала у Харківській області понад п'ять місяців. І за цей час окупанти навіть не намагалися зробити щось для людей, лише знищували, забирали, вивозили.
Залишили після себе спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду.
Зеленський також опублікував кілька фотографій, зроблених на Харківщині, після її звільнення від окупантів.
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