Якою була головна мета візиту Держсекретаря США Блінкена до Києва [ Редагувати ]
Джерело: Ліга.NET
Головною метою візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена 8 вересня в Україну від імені президента США Джо Байдена було продемонструвати незгасну підтримку України з боку Білого дому.
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк в ефірі національного телемарафону.
"Цей візит сам собою був ще одним підтвердженням підтримки України. Блінкен відверто розповів, що його направив саме президент Байден, щоб бути тут у важливий момент початку контрнаступу. Держсекретар відверто говорив, що приїхав сюди від імені президента показати незгасну підтримку глави держави, адміністрації та американського народу", - зазначила Брінк.
Вона також повідомила, що Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президентом України Володимиром Зеленським.
"Вони багато говорили про американську допомогу у сфері безпеки та оборони для України, а також про майбутні поставки", - наголосила посол.
Дипломат нагадала, що Джо Байден заявляв, що США стоятимуть з Україною стільки, скільки потрібно.
"Білий Дім уже повідомив, що найближчим часом буде ще допомога. Наразі ми активно піклуємося про підтримку України в майбутньому, для цього і цей 20-й пакет фінансування, який держсекретар анонсував минулого тижня", - наголосила Брінк.
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