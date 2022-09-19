Мережа Starlink не працюватиме в росії [ Редагувати ]
Підключення до супутникової мережі Starlink недоступне для жителів росії, Афганістану, Білорусі, Венесуели, Ірану, Куби, Китаю, Північної Кореї та Сирії. Це випливає з карти покриття, опублікованої на сайті мережі.
росія також не входить до категорії waitlist ("у списку очікування"), де зазначені, зокрема, Україна та кілька штатів США. Також рф не включили до категорії coming soon ("невдовзі буде"), до якої входять серед інших Індія, Казахстан, Туреччина, Саудівська Аравія, країни Африки.
Starlink - глобальна супутникова система, розроблена SpaceX для забезпечення високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу до інтернету в місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.
Мережа дозволяє забезпечити доступ до інтернету зі швидкістю 1 Гбіт на секунду (стандарт 5G). Планувалося, що до неї увійдуть 12 тис. супутників, але в 2019 році вирішили запустити додатково 30 тис. апаратів.
Засновник SpaceX Ілон Маск 19 вересня оголосив, що Starlink стала доступною на всіх континентах Землі, включаючи Антарктику. На орбіту вже вивели понад 3 тис. супутників Starlink.
Нагадаємо, у травні Маск звинуватив росію у кібератаках на Starlink.
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