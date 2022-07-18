SpaceX відправила у космос партію Starlink (відео) [ Редагувати ]
Компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, запустила у космос чергову партію супутників Starlink. Цього ж разу вивела на орбіту ще 53 апарати.
Про це повідомляється у Twitter-акаунті SpaceX.
Watch Falcon 9 launch 53 Starlink satellites to orbit → https://t.co/BCUuxXHxWd https://t.co/97M8OwmI28— SpaceX (@SpaceX) July 17, 2022
Запуск ракети розпочався о 17:20 за київським часом.
Вже о 17:35 компанія підтвердила успішний вихід 53 супутників Starlink на орбіту.
Liftoff! pic.twitter.com/ACGocFFr5F— SpaceX (@SpaceX) July 17, 2022
Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 приземлився на дрон-корабель Just Read the Introduction через 9 хвилин з моменту початку операції.
Підтверджено виведення на орбіту 53 супутників Starlink.
Станом на сьогодні у космосі розташовані 2858 супутників Starlink, однак лише 2074 апаратів перебувають у робочому стані.
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