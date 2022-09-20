Так званий "референдум" про входження окупованої частини Херсонської області до складу рф призначено на 23-27 вересня 2022 року. Відповідний "указ" підписав гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо.

Він попросив росію організувати "голосування":

Обращаюсь за помощью в проведении референдума к Российской Федерации и другим государствам с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Херсонской области.

"Голосування" хочуть провести і на окупованій частині Запорізької області. Про це заявив ватажок окупаційної влади Володимир Рогов:

В Запорожской области референдум пока будет проведен только на "освобожденной" территории, далее будем освобождать остальные территории.

На Херсонщині референдум про входження до складу Росії також проведуть 23—27 вересня, повідомив голова військово-цивільної адміністрації Володимир Сальдо.

Раніше на такі ж дати (з 23 по 27 вересня) "голосування" призначили у "лнр" і "днр". Тобто "референдуми" на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя відбудуться одночасно з псевдореспубліками на Донбасі.

Нагадаємо, президент Зеленський заявляв, що псевдореферендуми на окупованих територіях закриють будь-яку можливість для переговорів з рф.