Росіяни призначили псевдорефендуми на окупованій Херсонщині та Запоріжжі [ Редагувати ]
Так званий "референдум" про входження окупованої частини Херсонської області до складу рф призначено на 23-27 вересня 2022 року. Відповідний "указ" підписав гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо.
Він попросив росію організувати "голосування":
Обращаюсь за помощью в проведении референдума к Российской Федерации и другим государствам с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Херсонской области.
"Голосування" хочуть провести і на окупованій частині Запорізької області. Про це заявив ватажок окупаційної влади Володимир Рогов:
В Запорожской области референдум пока будет проведен только на "освобожденной" территории, далее будем освобождать остальные территории.
На Херсонщині референдум про входження до складу Росії також проведуть 23—27 вересня, повідомив голова військово-цивільної адміністрації Володимир Сальдо.
Раніше на такі ж дати (з 23 по 27 вересня) "голосування" призначили у "лнр" і "днр". Тобто "референдуми" на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя відбудуться одночасно з псевдореспубліками на Донбасі.
Нагадаємо, президент Зеленський заявляв, що псевдореферендуми на окупованих територіях закриють будь-яку можливість для переговорів з рф.
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