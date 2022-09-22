Туреччина прагне збільшити закупівлю газу в США - Ердоган [ Редагувати ]
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Туреччина заявила про бажання купувати у США більше зрідженого газу на вигідніших умовах.
Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в ефірі телеканалу NTV.
"Ми хочемо збільшити постачання газу, який ми купуємо в США на більш вигідних умовах у майбутній період", - заявив Ердоган в Нью-Йорку.
Туреччина та США шукають способи налагодити відносини, напружені через низку суперечок в останні роки.
"Ми готові співпрацювати у постачанні американського СПГ до країн регіону", - додав Ердоган.
У першому кварталі 2022 року США стали найбільшим постачальником СПГ до Туреччини. Президент Туреччини вказує на потенціал розширення енергетичних зв'язків, але має обмежені можливості для реекспорту газу до Європи. Туреччина щорічно імпортує близько 60 мільярдів кубометрів газу.
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