Пізно ввечері 22 вересня окупанти знову - вдруге за день - завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет. За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів.

Згодом Старух повідомив, що ворог поцілив в об’єкти інфраструктури Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Перший вибух мешканці міста почули близько 23:45, після чого в обласному центрі оголосили повітряну тривогу.

Сьогодні зранку росіяни випустили по Запоріжжю 9 ракет. Влучили по готелю у центральному парку (там під завалами опинилися люди) і електричній підстанції. Повідомлялося про одного загиблого та п'ятьох поранених.