По Запоріжжю вдарили 10 ракет (відео) [ Редагувати ]
Пізно ввечері 22 вересня окупанти знову - вдруге за день - завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
В обласному центрі знову прильоти ворожих ракет. За попередньою інформацією, окупант випустив по Запоріжжю близько 10 снарядів.
Згодом Старух повідомив, що ворог поцілив в об’єкти інфраструктури Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Перший вибух мешканці міста почули близько 23:45, після чого в обласному центрі оголосили повітряну тривогу.
Сьогодні зранку росіяни випустили по Запоріжжю 9 ракет. Влучили по готелю у центральному парку (там під завалами опинилися люди) і електричній підстанції. Повідомлялося про одного загиблого та п'ятьох поранених.
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