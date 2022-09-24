У центрі Бердянська пролунав вибух [ Редагувати ]
У суботу, 24 вересня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав гучний вибух. Про це повідомляє Бердянська міська рада в Telegram.
Мешканці повідомляють, що звук лунав з центру міста.
Зазначимо, що у Запорізькій області повітряну тривогу не оголошували.
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