Загроза зросла: скільки ракет окупанти тримають у Чорному морі [ Редагувати ]
У Чорне море окупанти вивели три надводні та один підводний носій "Калібрів". Небезпека ракетних ударів по українських містах зросла. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
На бойовому чергуванні вздовж кримського узбережжя перебуває 3 надводних і 1 підводний носії високоточної зброї сумарним залпом 28 крилатих ракет "Калібр".
Решта угруповання ворожого флоту в кількості 12 кораблів, як і раніше маневрує у безпечному районі, без спроб наближення до підконтрольної Україні території.
В ОК "Південь" підкреслили, що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними.
Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко й оперативно.
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