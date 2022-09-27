На передовій, аби вижити й мати перевагу над ворогом, наші бійці мало не весь вільний час присвячують вдосконаленню бойової майстерності. Наш наступний сюжет, створений спільно з колегами із Військового телебачення, про те, чому навчаються наші герої та як потім використовують весь арсенал своїх умінь у боротьбі з ворогом.

Хаотична стрілянина! Максимальна концентрація уваги! Та постійна небезпека! Кадри, зроблені під час реальних боїв на передовій, кардинально відрізняються від того, що показують у кіно про війну. А тому, щоб бути готовими до будь-яких сюрпризів із боку ворога, наші бійці майже весь вільний час присвячують тренуванням.

Євгенія Гордієнко, воєнна кореспондентка:

Професіоналізм потребує постійного навчання та вдосконалення. Наші військові на передових позиціях відпрацьовують влучність, витримку та витривалість. Адже правильно кажуть, важко в навчанні - легко гнати ворога з рідної землі.

На наших очах бійці відпрацьовують техніку ведення бою. Відточують влучність пострілів, проходять обкатку БМП, вчаться правильно евакуювати пораненого з поля та працювати в команді.

Позивний "БАТЯ", військовослужбовець Збройних сил України:

Сьогодні обстріляли бійців, відпрацювали основні базові навички, це перше бойове злагодження. Ну і наскільки є час, настільки відпрацьовуємо. Також відпрацювали роботу в двійках, роботу в групах, щоб люди відчули що таке окоп, що таке БМП-3, як воно стріляє, як стріляють їхні автомати.

Але інструктори наголошують - справжньому воїну важливо ще й морально підготуватися до виконання бойових завдань.

Позивний "БАТЯ", військовослужбовець Збройних сил України:

Щоб вони зрозуміли як працюють 8-10 автоматів групою, привикали до шуму, привикали до мін, і загальне бойове злагодження, скажем це так.

Шалений темп, миттєва реакція… Інструкторам важливо, щоб кожне тренування справді було корисним для бійців. А тому створюють умови, максимально наближені до воєнних.

Позивний "БАТЯ", військовослужбовець Збройних сил України:

Швидше пулі потрібно бути і швидше арти, для того, щоб вижить, це дуже важливо насправді. Чим швидше ти робиш, тим більше шансів вижити з побратимами.

Наші захисники наголошують - після кожного такого тренування вони почуваються впевненішими на передовій, під час реальних боїв.