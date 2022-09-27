"Дружба замість санкцій": у Німеччині відбулася акція протесту проти високих цін на газ [ Редагувати ]
"Дружба замість санкцій". Під таким гаслом у Німеччині відбулася акція протесту проти високих цін на газ. Активісти вимагали запустити газогін "Північний Потік-2". Бо прикручувати вентеля вони не готові.
Хто зібрав людей на мітинг? І як завадити йому намагалися українки? А також про те, хто з німецьких політиків потрапив до реєстру "лобістів газпрому" - про все це розкаже Тетяна Логунова.
Плакати "Ні - американському газу", лозунги "дружба замість санкцій" і навіть російські прапори. Це акція протесту у німецькому Лубміні - містечку, де знаходиться кінцевій пункт газогону "Північний Потік – 2". Близько тисячі місцевих жителів вийшли на мітинг з вимогою до уряду негайно запустити газогін або піти у відставку. Зібрав людей Мартін Кляйн - активіст, який раніше він очолював коронавірусні протести, а тепер агітує за дружбу з росією.
Мартін Кляйн, організатор акції протесту:
Не може бути такого, що хтось змушений закручувати газовий кран, вимикати опалення. Це ненормально. Німеччина одна з найбагатших країн світу і такого просто не може бути.
Учасники мітингу охоче спілкувалися з пресою. Говорили, що вони за дешевий газ, проти анти-російських санкцій і …путіна.
Я хочу, щоб у нас був доступний газ і не було санкцій. Тому я тут.
Путін має піти. Це і обговорювати не варто.
Прийшли на мітинг і українці. Троє дівчат влаштували мовчазну акцію протесту просто біля сцени, з якої закликали запустити газогін.
Маріана, учасниця акції протесту:
Ми вирішили нагадати, що "Північний Потік" і "Північний Потік-2" - це не економіка. Реальна ціна цих проектів - життя українців.
Більшість німців це розуміє. І, за даними соціологів, виступає проти запуску другого "Північного Потоку". Попри високі ціни на енергоносії.
Тим часом, німецькі журналісти-розслідувачі оприлюднили реєстр лобістів "газпрому". Список політиків та громадських діячів, які просували інтереси монополіста і зробили Німеччину настільки залежною від російського газу. До переліку потрапили колишній канцлер Шредер, екс-міністр економіки Габріель, і діючі прем'єри двох німецьких земель - Швезіг та Кречмер. Що цікаво, колишньої канцлерки Меркель та президента Штайнмайєра у цьому реєстрі немає.
Остаточно позбутися газової залежності від росії намагається канцлер Шольц. Нині шукає партнерів у країнах Перської Затоки.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Напад росії на Україну загрожує енергетичній безпеці в усьому світі. Тут, у Досі, з Еміром Катару, ми говорили про постачання скрапленого газу. Найближчим часом ми хочемо досягти прогресу в цьому питанні. Обговорювалася і співпраця у сфері водню, який відіграватиме ключову роль у декарбонізації та електрифікації нашої економіки.
Схожі заяви Олаф Шольц зробив і після офіційних зустрічей в Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах.
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