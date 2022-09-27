Квартири в новобудовах у Києві подорожчають на 50% [ Редагувати ]
"Київміськбуд" з 1 жовтня піднімає базову вартість квадратного метра на всю нерухомість майже на 50%. Про це повідомила директор департаменту продажу та маркетингу компанії Тетяна Маркова.
Вартість будівельних матеріалів змушує піднімати ціни. Раніше ми анонсували подорожчання з вересня, але потім відклали, оскільки розуміємо, що зараз людям важко і з роботою, і з зарплатами, але щоб продовжити будівництво, потрібно закуповувати матеріали, а вони здорожчали майже на 50%. Ціни зміняться з 1 жовтня.
"Київміськбуд" відновив роботу у червні, за цей час запустили будівництво на дев’яти житлових комплексах.
Станом на вересень відновлено роботи на ЖК "Шевченківський", "Гвардійський", "Поділ град", Mirax, Freedom, Star Сity, а також ЖК "Урлівський-1" і "Урлівський-2". ЖК "Райдужний" добудовано і введено в експлуатацію.
Раніше журналісти "Інтера" зробили сюжет про те, які зараз ціни на квартири в Україні, і що буде з ринком нерухомості.
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