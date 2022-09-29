На підконтрольну територію України повернулися троє морських піхотинців, які через поранення були змушені пів року переховуватись в окупованих росіянами районах. Їм допомогли вижити місцеві мешканці. Про це повідомило Головне управління розвідки.

Було отримано інформацію, що в одному з окупованих міст на сході України переховуються троє українських військовослужбовців бригади морської піхоти. Двоє чоловіків та жінка.

У березні під час бойових дій чоловіки отримали поранення. Через це їхня група не змогла самостійно повернутися на підконтрольну територію. Всі троє були змушені переховуватись в зоні окупації.

Протриматись впродовж шести місяців вони змогли завдяки патріотизму місцевих мешканців, які передавали воїнам ліки та харчі.

Для евакуації захисників силові відомства провели спільну "оперативну комбінацію". Наразі всі троє морпіхів на підконтрольній Україні території та мають намір повернутися до своєї частини, щоб продовжити військову службу

Нагадаємо, 29 вересня відбувся черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися шестеро українців: четверо морпіхів та двоє цивільних.