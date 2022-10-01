Кулеба обговорив зі Столтенбергом заявку України на вступ у НАТО [ Редагувати ]
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба детально поінформував генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про заявку України на членство в Альянсі.
Про це повідомляє Кулеба в Twitter.
Політики домовилися підтримувати контакт з приводу заявки України на вступ.
Окрім того, вони обговорили подальші практичні кроки НАТО щодо підтримки України у протидії російській агресії.
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