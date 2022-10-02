Окупанти зранку обстріляли Слов'янськ [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У неділю, 2 жовтня, російські військові обстріляли Слов’янськ Донецької області.
Про це повідомляє голова військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях у Facebook.
"На жаль, місто знову обстріляли. Два "прильоти". Район "Машмету". Постраждалих немає. Тримаймося. Ми разом. Бережіть себе",- розповів він.
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