"Звільнення Лиману підтверджує те, що Україна здатна дати відсіч росії" - Столтенберг [ Редагувати ]
Українські військові повністю звільнили Лиман від російських окупантів. Деокупація міста, є підтвердженням того, що Україна здатна дати відсіч росії, вважає генеральний секретар Єнс Столтенберг.
Про це пише Sky News.
Під час інтерв'ю для NBC, Столтенберг заявив, що українські військові демонструють прогрес та здатність відтіснити російських окупантів.
Також генеральний секретар прокоментував і ядерні погрози голови Кремля Володимира Путіна. За його словами, риторика президента росії, є "небезпечною" та "безрозсудною".
Щодо заявки України на вступ до НАТО, Столтенберг зауважив, що будь-яке рішення щодо членства повинно бути узгоджене між усіма союзниками по Альянсу.
по темі
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг відповів заявку України щодо членства в НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував слова російського президента володимира путіна про ядерну зброю. росія не зможе здобути перемогу в ядерному конфлікті, заявив Столтенберг в інтерв'ю Reuters. За його словами, наразі НАТО не бачить зміни в готовності ядерних сил рф
Псевдореферендуми, які росія планує провести на тимчасово окупованих територіях України, не будуть законними
Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей" в НАТО
Двері НАТО відчинені для України. Втім, усе має відбутися за процедурою. Така реакція Північноатлантичного альянсу на підписання заявки у Києві.