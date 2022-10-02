Українські військові повністю звільнили Лиман від російських окупантів. Деокупація міста, є підтвердженням того, що Україна здатна дати відсіч росії, вважає генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Про це пише Sky News.

Під час інтерв'ю для NBC, Столтенберг заявив, що українські військові демонструють прогрес та здатність відтіснити російських окупантів.

Також генеральний секретар прокоментував і ядерні погрози голови Кремля Володимира Путіна. За його словами, риторика президента росії, є "небезпечною" та "безрозсудною".

Щодо заявки України на вступ до НАТО, Столтенберг зауважив, що будь-яке рішення щодо членства повинно бути узгоджене між усіма союзниками по Альянсу.